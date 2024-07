Zamachy w Brukseli

1 z 22

Trwa dramat w Brukseli. W samobójczych zamachach terrorystycznych zginęło co najmniej kilkanaście osób. Kilkadziesiąt jest rannych. Do pierwszych wybuchów doszło około godz. 8 na największym lotnisku w Belgii - Zaventem. Świadkowie mówią o dramatycznych scanach, jakie rozegrały się w terminalu - na zdjęciach widzimy zakrwawione ofiary eksplozji.

Do tej pory potwierdzono, że w wybuchach na lotnisku zginęło 11 osób, co najmniej 35 zostało rannych, w tym wiele ciężko. Prokuratura już wstępnie potwierdziła, że był to samobójczy zamach terrorystyczny. Mówi się o zdetonowanych tzw. pasach szahida.

Niedługo po zamachach na lotnisku pojawiły się kolejne informacje o wybuchach, tym razem na stacjach metra Maelbeek i Schumana w samym centrum miasta i tzw. dzielnicy europejskiej, gdzie znajdują się najważniejsze unijne instytucje. Tu też początkowo pojawiły sie informacje o 10 ofiarach śmiertelnych.

Po wybuchach Bruksela została sparaliżowana. Nie działa transport miejski, częściowo wstrzymano ruch kolejnowy i lotniczy. Zamknieto również granicę z Francją. Trwa obława na organizatorów zamachu.