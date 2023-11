Informacja z ostatniej chwili! Jak podaje Reuters, rozpędzony van wjechał w grupę turystów w czwartkowe popołudnie w centrum Barcelony. Według informacji podanych przez policję wiadomo, że 13 OSÓB NIE ŻYJE, a 32 osoby są ranne.

Zobaczyłem furgonetkę. Była już zgnieciona od przodu. Skręcała na lewo i prawo, jakby kierowca starał się jak najszybciej taranować ludzi - powiedział dla BBC Tom Markwell, turysta z USA, który w chwili ataku właśnie wysiadał z taksówki przy ulic La Rambla.

Do tragedii doszło w okolicy Placu Katalońskiego - jednego z najbardziej popularnych miejsc w Barcelonie wśród turystów. Policja prosi by nie zbliżać się obecnie do tego miejsca, ani nie poruszać się w okolicy pobliskiego metra czy najbliższej miejskiej kolejki.

Zamach terrorystyczny w Barcelonie! Kierowca uciekł!

Oto krótkie wideo z miejsca zdarzenia:

Atropello en #Barcelona en las ramblas. Esperemos que no tengamos que lamentar víctimas. pic.twitter.com/WWVhN4Tno2

— Jordi Obón (@Jordi_Obon) 17 sierpnia 2017

Hiszpańska gazeta "El Pais" podaje, że kierowca po wjechaniu w grupę przechodniów wyszedł z auta i zaczął uciekać. Ale to nie wszystko. Jak dalej pisze gazeta "El Periodico" dwóch uzbrojonych mężczyzn zabarykadowało się w barze w centrum Barcelony, a w okolicy Placu Katalońskiego było słychać strzały. Jeden z nich nie żyje. Drugi został zatrzymany.

Czy wśród ofiar są Polacy?

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że na chwilę obecną nie ma informacji o narodowości poszkodowanych w ataku na Placu Katalońskim.

Na razie podawane są zdawkowe informacje. Oto kolejne wideo z miejsca zdarzenia.