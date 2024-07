Zmiana obyczajowości nastąpiła już bardzo dawno temu. Jednak niektóre konwenanse powinny obowiązywać do dziś. Czasem z szacunku do miejsca, czasem z szacunku do występujących aktorów, a czasem po prostu dla samego siebie.

Niestety córka bardzo znanego aktora, Jana Frycza zapomniała jak należy ubrać się na takie wydarzenie jakim jest premiera sztuki teatralnej i założyła trampki.

Nam taki look Olgi Frycz zupełnie nie przypadł do gustu. To tak jakby na uroczysty obiad przyjść w dresie. A Wy co sądzicie o trampkach w teatrze?

