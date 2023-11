Reklama

W sobotę Denis Urubko podjął odważną decyzję i postanowił sam spróbować zdobyć szczyt K2, nie informując kierownika wyprawy o swojej decyzji. Himalaista nie wziął radiotelefonu, przez co nie było z nim kontaktu. Po 2 dniach wrócił do bazy i podjął decyzję o opuszczeniu wyprawy oraz powrocie do domu. Denis Urubko uważa, że wejście po 1 marca nie będzie się liczyło jako zimowe, dlatego postanowił sam przed końcem lutego spróbować zdobyć szczyt K2 i dokonać pierwszego historycznego wejścia zimą na ten ośmiotysięcznik. Jednak nie udało mu się.

– Kiedy doszedłem na wysokość około 7600 metrów, dopadła mnie burza śnieżna. Spadłem w pięciometrową szczelinę. Tylko dzięki intuicji udało mi się po kilku godzinach wydostać ze szczeliny, w którą wpadłem. Nie miałem innego wyjścia niż po prostu zejść na dół i zrezygnować ze zdobycia szczytu – wyjaśnił Urubko.

Środowisko wspinaczy jest podzielone w kwestii oceny zachowania Urubko. Jedni mówią, że szanują jego decyzję, inni krytykują za egoistyczne zachowanie. Co o jego zachowaniu piszą zagraniczne media?

Zagraniczne media ostro o Denisie Urubko i jego wejściu na K2

"Poszukiwacz przygód na K2 rezygnuje z samobójczej wspinaczki w pojedynkę" - tak brzmi tytuł artykułu na "Mirror". "Rosyjsko-polski himalaista, Denis Urubko, był zmuszony zawrócić do obozu na K2 z powodu silnego wiatru i ekstremalnych warunków pogodowych. Wspinacz odłączył się od grupy po kłótni z kolegami z zespołu i zdecydował się na samotną, 'samobójczą' wędrówkę po drugiej najwyższej górze świata" - pisze brytyjska prasa.

Co dalej z wyprawą na K2? Polacy nie rezygnują z próby zdobycia szczytu, przygotowują się do ataku i czekają na okienko pogodowe. Prognozy pogody jednak nadal nie dają nadziei.

- Denis schodzi, pogoda beznadziejna. Czekamy na zejście z góry Maćka i Marcina a także Marka i Artura. Potrzebujemy dwóch okien pogodowych. Pierwszego, aby zdobyć aklimatyzację szczytową i drugiego, aby ten szczyt zdobyć. Ciekawe czy zdążymy... - napisał na Twitterze Adam Bielecki.

Denis Urubko opuszcza wyprawę na K2

W weekend sam próbował zdobyć szczyt K2, ale z powodu złych warunków pogodowych zawrócił na 7600 m (Zdjęcie pochodzi z Facebooka z profilu Adam Bielecki Team)