Czegoś takiego Polacy jeszcze nie widzieli! Ostatnio głośno było o sprawie rocznej dziewczynki, którą matka zostawiła w oknie życia bez wiedzy ojca. Nie minęło wiele czasu, a na tapetę trafiły kolejne szokujące informacje... tym razem z Wrocławia!

Niemożliwe odkrycie w oknie życia we Wrocławiu

W piątek, 27 grudnia 2024 roku, około godziny 21:00, we wrocławskim oknie życia prowadzonym przez siostry Boromeuszki przy ulicy Rydygiera rozległ się alarm. Siostry, spodziewając się znaleźć noworodka, odkryły jednak pozostawionego... psa – kilkuletnią suczkę! Zwierzę było spokojne, zadbane i owinięte w koc. Siostry były zaskoczone nietypowym znaleziskiem, gdyż od momentu powstania okna życia w 2009 roku, nigdy wcześniej nie znaleziono tam zwierzęcia. Po odkryciu psa, skontaktowały się z wrocławskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, które przejęło opiekę nad suczką.

Zawsze mówimy, że nic nas już nie zdziwi, ale dzisiejsza interwencja z ok. 21:00 jednak nas zdziwiła. Odebraliśmy nową podopieczną, która została porzucona w... oknie życia - brzmi komunikat opublikowany na facebookowym profilu ''TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu - profil prawdziwy''.

Okno życia to miejsce, w którym matki mogą anonimowo pozostawić nowo narodzone dzieci, nie będąc w stanie zapewnić im opieki. We Wrocławiu okno życia prowadzone przez siostry Boromeuszki funkcjonuje od 2009 roku i do tej pory przyjęło 20 dzieci. Jest to pierwsza sytuacja, gdy w oknie życia pozostawiono zwierzę. Choć całe zajście szczerze oburzyło internautów, wielu doceniło fakt, że psiak przynajmniej nie został skazany na pewną śmierć.

Z dwojga złego... Lepiej odebrać z okna życia, niż przywiązane z lasu..

Okno powinno ratować i uratowało

Dobrze, że w taki sposób, a nie przywiązane do drzewa czy utopione w rzece. Tak wiem, że to okno życia dla dzieci, ale każde życie jest ważne

Z jednej strony lepiej tak, niż miałby ten pies zamarznąć gdzieś przywiązany.... Może pora na okna życia dla zwierząt

Roczna dziewczynka w oknie życia

Przypominamy również o głośnej w ostatnich tygodniach sprawie rocznej dziewczynki, którą na początku grudnia matka oddała do okna życia. Szokujący był nie tylko wiek dziecka, ale i fakt, że kobieta zrobiła to w tajemnicy przed ojcem. Mężczyzna najpierw szukał córki w szpitalach, a następnie zgłosił zaginięcie na policji. W późniejszym wywiadzie dla "Uwagi!" twierdził, że jego żona od dawna miała nie panować nad agresją. Ta z kolei w odwecie również zaczęła oskarżać męża o przemoc. Sąsiadka rodziny wyznała natomiast:

Działo się źle. Wielokrotnie widziałam pana Marcina idącego po osiedlu z wózkiem, miał podrapaną twarz. Był posiniaczony. Widać było, że coś nie jest w porządku. Nigdy nie widziałam dziewczynki z mamą, tylko pan Marcin wychodził na spacery

