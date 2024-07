Wczoraj marka La MANIA pokazała swoją najnowszą kolekcję wiosna-lato 2013. Motywem przewodnim jak zawsze była kobieta, tym razem odradzająca się jak Feniks z popiołów. Gwiazdy obecne na pokazie były oczarowane tym show. A co mówi o nowych projektach dyrektor kreatywna marki Joanna Przetakiewicz?

- Kolekcja "Kobieta Feniks" zapowiada, że symbol skrzydeł będzie obecny wszędzie, także na biżuterii, na toczkach, na pióropuszach, czy na haftach. To bardzo spójna kolekcja poświęcona kobiecie, która jest niczym odradzająca się siła i energia.

Reklama

Przetakiewicz zdradziła również jakie kolory będą obowiązywać w przyszłym sezonie:

- Lato to kolory malinowy, czerwony, który do tej pory nie był naszym dominującym kolorem. Ta czerwień jest wyjątkowa, energetyczna, radosna. Poza tym granat, magenta, czarny, którego do tej pory też mieliśmy niewiele i oczywiście śmietankowy, który jest głównym kolorem naszych kolekcji i to się nigdy nie zmieni.

Cała kolekcja została zaprezentowana podczas niezwykłego pokazu. Zobaczcie jak to wyglądało:

Reklama

A tak prezentują się kreacje La Manii na nowy sezon: