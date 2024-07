Simone Biles to jedna z największych gwiazd igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Młoda, 19-letnia gimnastyczka zdobyła cztery złote i jeden brązowy medal, wyrównując tym samym rekord należący do trzech innych gimnastyczek, które na igrzyskach również sięgnęły po cztery złota. Przy okazji spełniła też swoje marzenie - poznała hollywoodzkiego gwiazdora, który... niespodziewanie odwiedził ją w Rio.

Zobacz też: Amerykański gwiazdor filmowy największym fanem reprezentacji USA na igrzyskach Rio 2016

Czterokrotna złota medalistka nigdy nie ukrywała, że jest wielką fanką aktora Zaca Efrona. Dzięki wspaniałemu występowi na igrzyskach w końcu mogła go poznać. Efron złożył jej i całej reprezentacji USA niespodziewaną wizytę, a Simone była wniebowzięta spotkaniem i całusem w policzek. Podzieliła się wrażeniami na swoim Twitterze.

Zobacz także

"Możecie mnie nazywać panią Efron"

Całus dla mistrzyni.

proof : had to do a retake bc I thought we were taking a picture then he kissed me instead ❤️ pic.twitter.com/rld33V14qe

— Simone Biles (@Simone_Biles) August 16, 2016