Zabiegi wyszczuplające jeszcze nigdy nie dawały tak spektakularnych efektów! Jak to możliwe?

Dieta i ćwiczenia fizyczne pomogą przygotować nasze ciała na nadchodzące lato. Warto jednak wspomóc się zabiegami medycyny estetycznej, które dodatkowo ujędrnią wiotką skórę. Wtedy efekty będą naprawdę spektakularne. Z wiekiem skóra staje się mniej elastyczna, podobnie bywa, gdy szybko zrzucimy kilka lub kilkanaście kilogramów. Tu z pomocą przychodzi nam technologia, która naprawdę pomoże osiągnąć wymarzony cel.

Najnowsze urządzenia medycyny estetycznej działają szeroko: równocześnie redukują tkankę tłuszczową, rzeźbią mięśnie oraz ujędrniają skórę - mówi Sławomir Sobusiak, dyrektor zarządzający BTL Estetyka Polska.

Zabiegi z użyciem nowoczesnych urządzeń zastępują wielogodzinne ćwiczenia fizyczne o intensywności, jakiej nie osiągnęłybyśmy na żadnym treningu. Wystarczy kilka krótkich sesji, by latem bez skrępowania móc odsłonić ciało.

Ten zabieg doskonale rzeźbi brzuch i pośladki, bez skalpela, iniekcji, rekonwalescencji i bólu. HIFEM (High-Intensity Focused Electromagnetic Technology) jest zaawansowaną technologią elektromagnetyczną o wysokiej intensywności. Wywołuje ponadmaksymalne skurcze mięśni (intensywniejsze od maksymalnych, dobrowolnych skurczów). Dzięki temu pobudza wzrost włókien kurczliwych, tworzenie nowych białek i rozrost włókien mięśniowych. W trakcie jednego zabiegu urządzenie stymuluje aż 20 tysięcy takich skurczów, przez co organizm uwalnia potężną ilość energii z najbliżej położonych komórek tłuszczowych. W efekcie w miejscu zabiegu mięśnie się wzmacniają i ujędrniają, a tkanka tłuszczowa znika.

Optymalna seria składa się z czterech zabiegów, a efekty najbardziej widoczne są po 2-4 tygodniach od zakończonej serii.

Zabieg idealnie rzeźbiący sylwetkę. Urządzenie BTL EMSCULPT wykorzystuje energię HIFEM, która jednocześnie spala tłuszcz i wzmacnia mięśnie. W trakcie jednego zabiegu energia HIFEM wywołuje ponad 20 tysięcy supramaksymalnych skurczów mięśni, co odpowiada 20 tysiącom wykonanych „brzuszków” lub 20 tysiącom przysiadów! Tkanka mięśniowa wytwarza nowe włókna, przez co zwiększa swoją gęstość i objętość. To powoduje, że mięśnie są większe, lepiej napięte i bardziej widoczne. Urządzenie Emsculpt pozwala modelować brzuch i pośladki. Posiada też dodatkowe aplikatory tzw. konturowe, do modelowania tak newralgicznych obszarów, jak ramiona (biceps i triceps czyli tzw. motylki) oraz łydki!

Innowacyjna wersja urządzenia Emsculpt, która jako jedyna i pierwsza na świecie łączy w sobie dwie technologie: HIFEM+ oraz RF w jednym zabiegu. Dzięki zsynchronizowaniu dwóch rodzajów energii Emsculpt Neo nie ma sobie równych, jeśli chodzi o skuteczność w spalaniu tkanki tłuszczowej, rozbudowie mięśni i równoczesnym ujędrnianiu skóry. Działa tutaj zjawisko synergii: fala radiowa rozbija i niszczy podskórny tłuszcz w procesie termolipolizy, a HIFEM+ poprzez supramaksymalne skurcze rzeźbi mięśnie.

Emsculpt Neo przewyższa skutecznością kriolipolizę, uważaną do tej pory za najskuteczniejszy zabieg do nieinwazyjnej redukcji tkanki tłuszczowej. To jedyne urządzenie na rynku, które bezinwazyjnie zmniejsza tkankę tłuszczową o prawie 30%! Odpowiednie końcówki umożliwiają nie tylko stymulację brzucha i pośladków, ale też ramion i łydek.

Zarówno w przypadku Embody, Emsculpt, jak i Emsculpt Neo, wystarczą cztery 30-minutowe sesje, by osiągnąć spodziewany efekt.

Jest to niezwykle skuteczna terapia antycellulitowa, która zwalcza aż 5 przyczyn niedoskonałego wyglądu ciała: wysmukla, ujędrnia, wygładza, napina i odżywia skórę. Cellulit pojawia się nawet na skórze szczupłych kobiet, gdyż jego przyczyna tkwi w specyficznej budowie podskórnej tkanki łącznej. Często nawet restrykcyjna dieta i ćwiczenia nie zlikwidują skórki pomarańczowej, dlatego z pomocą przychodzi zabieg z użyciem urządzenia Emtone.

Radiofrekwencja monopolarna uważana jest za najskuteczniejszą w kosmetologii i medycynie estetycznej. Jednobiegunowa fala radiowa dociera aż do tkanki podskórnej na głębokość ok. 4 cm! Podgrzewa tkanki do temperatury 45-55 stopni Celsjusza i przebudowuje kolagen. W efekcie pasma tkanki łącznej stają się sprężyste i elastyczne, a komórki tłuszczowe pozbywają się nagromadzonych zapasów tłuszczu, zmniejsza się także ich liczba. W rezultacie ciało ujędrnia się i wysmukla. 93% kobiet poddanych badaniom klinicznym osiągnęło znaczną redukcję cellulitu.

Dla osiągnięcia optymalnych efektów należy wykonać serię 4 zabiegów BTL Emtone, najlepiej w tygodniowych odstępach.

Dla długotrwałego podtrzymania efektów wszystkich powyższych zabiegów, warto prowadzić higieniczny tryb życia, stosować zrównoważoną dietę, pić dużo wody i często się ruszać. Warto też raz na pół roku udać się na serię przypominającą. Dla kogo tego typu zabiegi nie są wskazane?

Główne przeciwskazania to ciąża, nowotwory, zakrzepica, choroby nerek i wątroby oraz elementy metalowe w miejscach wykonywania zabiegu, np. implant, proteza biodrowa lub wkładka domaciczna. Lepiej też nie poddawać się zabiegom w trakcie miesiączki, gdyż zmniejsza to ich efektywność - mówi Sławomir Sobusiak.

