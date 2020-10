Zabieg szyty na miarę twojej skóry. Poznaj spersonalizowane działanie Restore System

Codzienna pielęgnacja jest podstawą dbania o skórę, jednak po lecie warto zadbać o nią w sposób szczególny. Idealny będzie zabieg dostosowany do jej konkretnych potrzeb. Jeżeli w krótkim czasie pojawiło się sporo nowo zmarszczek, a już istniejące znacząco się pogłębiły, powstało więcej zmian pigmentacyjnych, warto zastanowić się, co może być ich przyczyną. Wszystko ma wpływ na jakość i kondycję skóry - styl życia, stres, brak snu, sposób żywienia, a nawet środowisko, w którym funkcjonujemy, na co dzień. To też jedne z czynników, które powodują osłabienie równowagi bariery ochronnej skóry i są źródłem stresu oksydacyjnego, który przyspiesza starzenie się.

Odmładzający i bezpieczny zabieg Restore System

Prawidłowa pielęgnacja to oczywiście bardzo ważny element, ale czasami warto sięgnąć po zabieg, który jest bezpieczny, a zapewni lepsze efekty. Znamy taki, który wygładzi teksturę skóry oraz ujednolici koloryt. Zapewni intensywną stymulację procesu odnowy, a także widocznie ją odmłodzi. Zniweluje również niedoskonałości, łojotok. Co najważniejsze - jest on również personalizowany pod konkretny typ cery, by jak najlepiej spełnić swoje zadanie i zadbać o skórę.

Mat.prasowe

Mowa o spersonalizowanym zabiegu Restore System. Szeroka gama starannie wyselekcjonowanych przez specjalistów substancji aktywnych umożliwia indywidualne i kompleksowe zaspokojenie potrzeb skóry pacjenta.

Na czym polega zabieg Restore System?

Sekret kryje się w możliwości łączenia od jednej do trzech ampułek w jednym zabiegu. Specjalista jest w stanie każdorazowo stworzyć taką kombinację, która jest dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta.

W ofercie znajdują się ampułki z kwasami (migdałowym, glikolowym, salicylowym i pirogronowym) oraz ampułki z substancjami aktywnymi. Bazowa maska zawiera natomiast peptydy biomimetyczne, wyciąg z miechunki i tripeptyd miedzi w celu złagodzenia ewentualnych podrażnień skóry. Stężenia składników w ampułkach zostały opracowane tak, aby zapewnić maksymalne rezultaty przy zminimalizowanym ryzyku podrażnień.

Mat.prasowe

Jak działa zabieg Restore System?

Zabieg Restore System łączy w sobie działanie delikatnie złuszczające oraz to ukierunkowane na problemy skóry, takie jak: oznaki fotostarzenia, zmarszczki, utrata jędrności i elastyczności, przebarwienia, naczynka czy zmiany trądzikowe. Skóra zostaje intensywnie pobudzona do odnowy. Mimo że najlepsze efekty da się osiągnąć po 3-5 zabiegach wykonywanych w 2-3-tygodniowych odstępach, już pierwsza wizyta zapewnia spektakularne rezultaty. Na każdym z zabiegów specjalista ponownie bada skórę i analizuje jej aktualne potrzeby. Następnie tworzy kolejną unikatową kombinację składników przy użyciu nowych ampułek i bazy okluzyjnej.

Mat.prasowe

Przygotowanie do zabiegu Restore System

Każda skóra jest inna i wymaga innego podejścia. Podczas wizyty w gabinecie specjalista przeprowadza zatem z pacjentem szczegółowy wywiad. Dzięki temu dowiaduje się, jakie są jego oczekiwania. Dodatkowo nieodłącznym elementem każdej wizyty jest też zbadanie skóry. W odpowiedzi na potrzeby skóry, jak i oczekiwania klienta, specjalista dobiera spersonalizowany kierunek przeprowadzania zabiegu. Miesza składniki ampułek w odpowiednich proporcjach, a następnie łączy z maską typu peel-off, czyli bazą okluzyjną.

Mat.prasowe

Tak właśnie powstaje maska dedykowana klientowi, który w danym momencie znajduje się w gabinecie. Warto wiedzieć, że wspomniana okluzja zwiększa przenikanie składników, co znaczy, że bezpośrednio po zabiegu skóra jest widocznie wygładzona i udoskonalona. Najlepsze rezultaty widać już po kilku dniach.

Restore System można wykonywać na twarz, szyję, dekolt oraz dłonie - w końcu one również zdradzają wiek.

Materiał powstał z udziałem marki Neauvia