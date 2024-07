David Bailey, sfotografował naszą najpopularniejszą topmodelkę Anję Rubik w zabawnej sesji okładkowej do brytyjskiego dwumiesięcznika modowego I-D.

„Warm up”, czyli rozgrzej się to myśl przewodnia numeru, ma za zadanie „rozgrzać” czytelników na czas nadchodzącej zimy! Na okładce widzimy szalejącą Anję Rubik do góry nogami! Szał!



Jak podoba Ci się idea zimowego numeru I-D?



jm

Reklama