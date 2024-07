Zaledwie rok temu Marta Grycan zabłysnęła na salonach, a wystarczyło to by z dnia na dzień trafiła do pierwszej ligi gwiazd. Właśnie bizneswoman pochwaliła się nam, że już za tydzień (13 października) do sprzedaży trafi jej pierwsza książka zawierająca przepisy kulinarne i smaczki z życia osobistego. O swoich planach podbicia Mediolanu opowiedziała także Wiktoria Grycan, która coraz śmielej zdobywa polskie wybiegi.

Reklama