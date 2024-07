Po śmierci legendarnych artystów takich jak Amy Winehouse czy Michael Jackson, wytwórnie zacierają ręce i liczą zyski. Naturalne już jest, że ze sklepowych półek witają nas przytłaczające ilości płyt, reedycji albumów czy DVD, a nawet gadżetów do domu z wizerunkiem zmarłej gwiazdy. Dlatego też idąc za ciosem sukcesu pierwszej pośmiertnej płyty Jacksona "Michael" wydanej w ubiegłym roku, Sony Music zdecydowało się wydać kolejny album. Tym razem będzie zawierał remiksy największych przebojów króla popu.



Płytę zatytułowano "Immortal". W nagraniach udział wzięły takie gwiazdy jak Rihanna, Christina Aguilera i Justin Timberlake. Podobno w planach jest zorganizowanie ogromnej trasy koncertowej uczestniczących artystów. Równocześnie z albumem ukaże się DVD "The Immortal World Tour".



Idealne prezenty pod choinkę, na nowy rok i do kolekcji. Przy okazji kolejne miliony dla wydawców. A jak...



