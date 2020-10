Kuba Wojewódzki krytykowany za zaproszenie Dagmary z "Królowych życia": "Pojawiają się słowa sutener i gangster". Za co odsiadywała wyrok w więzieniu?

Udział Dagmary Kaźmierskiej w programie Kuby Wojewódzkiego wywołał ogromne emocje wśród internautów! Pod tym, jak dziennikarz opublikował na Instagramie zdjęcie z gwiazdą "Królowych życia" w sieci zawrzało. Fani nie są zachwyceni informacją, że Dagmara Kaźmierska wystąpi w nowym odcinku show Kuby Wojewódzkiego.

Przeszłość Dagmary Kaźmierskiej. Kim jest? Za co siedziała w więzieniu?

Już dziś wieczorem, we wtorek 6 października, TVN wyemituje nowy odcinek programu Kuby Wojewódzkiego. W najnowszej odsłonie show pojawią się Dagmara Kaźmierska oraz aktor Marcin Perchuć. Niestety, nie wszyscy fani Kuby Wojewódzkiego są zachwyceni obecnością gwiazdy "Królowych życia" w jego show.

- Drogi Kubo, ogladam twój program od samego poczatku i jestem jego wielkim fanem, ale zaproszenie tej Pani to lekka przesada. Mam nadzieję, że wiecej nie zaprosisz nikogo podobnego....



- chyba nie spodziewałeś się takiej reakcji i krytyki.

Ale w pełni na nią zasłużyłeś.Co Ci przyszło do głowy żeby zapraszać do swojego programu kogoś takiego?



Słabiutko, coraz słabiej...



- Z calym szacunkiem Kuba ale ....sam wiesz fajna babka ale krzywdy ktora wyrzadzila niektorzy szybko nie zapomna- komentuje część internautów.

Pozostali fani stanęli w obronie Dagmary Kaźmierskiej i Kuby Wojewódzkiego.

- Sędziowie wszelkiej maści, prawnicy i karniści... z tego co wiem, to Pani Dagmara poniosła konsekwencje prawne swojej działalności i ma prawo do drugiej szansy, jak każdy z nas. Nie podoba się, zmieńcie kanał. Wybór szeroki... np. telewizja Trwam. Polecam.



- Padłam na siedząc na publiczności, gdy zobaczyłam Dagmarke 💜 Kooocham 🔥



- Oj przestańcie ludzie każdy z nas popełnia błędy i trzeba je wybaczać ten lincz na Panią Dagmarę jest absurdalny- apelują fani.

Co nie spodobało się internautom? Fani przypominają, że w przeszłości Dagmara Kaźmierska trafiła do więzienia. Od 2005 roku do 2009 roku gwiazda "Królowych życia" prowadziła agencję towarzyską. W 2009 roku na wniosek Prokuratury Okręgowej w Świdnicy została skazana prawomocnym wyrokiem za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji. W więzieniu spędziła 14 miesięcy.

Trzeba było na jakiś czas pożegnać się z wolnością (...) Nic tam się złego nie dzieje człowiekowi z wyjątkiem tego, że nie ma wolności, gdzie to jest najważniejsze, bo zdrowie masz. Najgorsze, co może być, jest rozłąka z bliskimi, tęsknota - powiedziała Dagmara Kaźmierska jakiś czas temu w programie "W łóżku z Oskarem" dla wp.pl.

Dagmara Kaźmierska nie ukrywała, że najgorsza była dla niej wówczas rozłąka z ukochanym synem.

Ja całe noce wyłam. Ja byłam czarna, sina fioletowa z płaczu - zdradziła w programie "W łóżku z Oskarem".

Teraz na planie programu Kuby Wojewódzkiego Dagmara Kaźmierska zdradziła, czego nauczyła się podczas pobytu w więzieniu.

W zakładzie się nauczyłam... szacunku do jedzenia. Kiedyś robiłam źle, otwierałam masło, jogurt, serek użyłam raz, posmarowałam dwie kromki i już nie używałam. Miałam zły nawyk, że jak już użyłam to później tego nie dotykałam - wyznała w przerwie nagrań dla TTV. (...) To miejsce uczy pokory do życia, cierpliwości też, ale ja byłam za krótki czas żeby nauczyć się cierpliwości - dodała.

Kuba Wojewódzki tłumaczy się z zaproszenia Dagmary z "Królowych życia"!

Głos w sprawie postanowił zabrać sam Kuba Wojewódzki, który widząc, jak wielkie emocje wzbudza wizyta Dagmary w jego show (niekoniecznie pozytywne), napisał:

Zabrania się zabraniać. To stare hasło festiwalu w Jarocinie było tak moje i tak wywrotowe jak na tamte czasy że wrosło we mnie na dobre. Do dziś. Zawsze byłem wolnościowcem. Także w mediach. Bo dziennikarstwo to ciekawość drugiego człowieka. Nawet jego upadków. Bo moja wizja dziennikarstwa to ucieczka od najpopularniejszej obecnie emocji społecznej przechadzającej się po naszym kraju. Od pogardy. W humor ironię sarkazm. Dzięki temu gościłem u siebie i Jacka Kurskiego i uczestników Big Brothera i Jerzego Urbana. Bo każdy człowiek jest opowieścią. Czasami straszna nie wartą kontynuacji. Ale jest. Mój program zawsze oparty był na kontrastach. Na polaryzacji i odnajdywaniu emocji niedostępnych w żadnym innym. Na lewo od profanacji na prawo od megalomanii. Zarzucacie Dagmarze przynależne jej dokonania. Wątpliwe moralnie i estetycznie. Pojawiają się słowa sutener i gangster (sutenerka i gangsterka😎) Oceniacie wydźwięk tej rozmowy zanim się ukazała. Przed emisją. Ciekawy stosunek do świata. Szczególnie przy tej ilości sutenerów i gangsterów którzy pojawiają się codziennie w programach informacyjnych. Więcej otwartości i wiatru w głowie. Mniej pryncypialności rodem z TikToka. Wybaczcie ze tak długo. Wasz Jakub - napisał w swoim oświadczeniu.

Będziecie oglądać program Kuby Wojewódzkiego z Dagmarą Kaźmierską?

Dagmara Kaźmierska wystąpiła w programie Kuby Wojewódzkiego.

