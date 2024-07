Anja Rubik nie zwalnia tempa. Tym razem najsłynniejsza polska top modelka wystąpiła w wyzywającej i odważnej sesji zdjęciowej do magazynu Purple.

Więcej o Anji Rubik i jej sukcesach przeczytasz tuataj >>>

Gwiazda w stylistyce lat 70. czuje się jak ryba w wodzie. Wielkie okulary, mocny makijaż, tęczowe cienie na powiekach i dużo kiczowatego złota. Kochamy to! A do tego znów nagość, to już chyba dla niej normalka.

Zobaczcie więcej zdjęć z sesji do magazynu: