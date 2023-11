Wywiad z Polką, zgwałconą w nocy z piątku na sobotę w Rimini został wymyślony! Wypowiedzi kobiety cytował włoski dziennik "La Repubblica". Ofiara zbiorowego gwałtu miała m.in. odnieść się do słów wiceministra Jakiego, który żądał kary śmierci dla sprawców. Kobieta miała również zapewniać, że nie chce zemsty, a jednie sprawiedliwości oraz że zamierza wrócić do Rimini jako turystka. Ministerstwo Spraw zagranicznych wydało oświadczenie za pośrednictwem PAP, w którym zdementowano jakoby Polka wypowiedziała się dla włoskich mediów. Przedstawiciele biura prasowego MSZ poinformowali, że cytaty, opublikowane na łamach dziennika "La Repubblica" są nieprawdziwe.

MSZ dementuje wywiad z Polką zgwałconą w Rimini

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało za pośrednictwem PAP o uszanowanie prywatności Polków pokrzywdzonych w Rimini. Polska para udzielała żadnych wypowiedzi prasie i nie planuje tego robić.

W świetle publikacji powołujących się ‎na domniemane wypowiedzi ofiar brutalnej napaści w Rimini ponownie przekazujemy apel pokrzywdzonych małżonków o uszanowanie ich prywatności. Apelujemy ponadto o zaniechanie wszelkich prób nawiązania kontaktu z pokrzywdzonymi. W ostatnich dniach miały miejsce niedopuszczalne próby podszywania się przedstawicieli mediów pod członków rodziny lub lekarzy - czytamy na stronie pap.pl.

"La Reppublica" wyjaśniła, że uzyskała wypowiedzi zgwałconej Polki za pośrednictwem osoby, która odwiedziła kobietę w szpitalu.

Napad na Polaków w Rimini

Do brutalnego napadu na polskie małżeństwo na plaży w Rimini doszło w nocy z 25 na 26 sierpnia. Czterech sprawców do nieprzytomności pobiło mężczyznę oraz wielokrotnie zgwałciło kobietę. Oboje zostali też ograbieni. Według informacji włoskich śledczych, sprawcy to mężczyźni w wieku około 30 lat, pochodzący z Afryki Północnej. Mają być związani ze środowiskiem handlarzy narkotyków. Trwają poszukiwania. Do Rimini pojechała grupa delegacja z polskiej prokuratury, która będzie prowadzić własne dochodzenie w tej sprawie. Według polskie prawa, sprawcom za gwałt ze szczególnym okrucieństwem oraz rozbój grozi od 5 do 15 lat więzienia.

Do napadu na polską parę w Rimini doszło w nocy z piątku na sobotę.

Sprawcy nadal są poszukiwani.