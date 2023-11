1 z 4

Pracujesz w telewizji, prowadzisz warsztaty z technik autoprezentacji i komunikacji, masz na YouTubie kanał Kammel Czanel, a teraz prowadzisz też audycje w Radiu Zet. Wciąż ci mało?

Ja po prostu lubię działać. Im większa różnorodność, tym lepiej. Radio, szczególnie w tym konkretnym przypadku, to emocjonująca odmiana. W Zetce każdy chce ze mną pogadać, w końcu codziennie dzwonię do słuchaczy, by rozdawać pieniądze. Czasami jest wesoło, czasami wzruszająco. Ostatnio telefon odebrała mama dwójki dzieci, nad którą wisiało widmo eksmisji. Chwila rozmowy i jej problem zniknął, a my długo świętowaliśmy.

Działasz na wielu polach po to, żeby uchronić się przed sytuacją, jaka miała miejsce w 2007 roku, kiedy straciłeś pracę w telewizji?

To nie ma z tamtą sprawą nic wspólnego. Uprawiam wolny zawód, którego specyfiką jest to, że ciągle coś przychodzi i odchodzi. Działam na wielu polach, bo taki jestem i nie umiem inaczej. Z jednej strony „The Voice of Poland” i poranna karuzela w „Pytaniu na śniadanie”, z drugiej bycie bliżej ludzi, czyli występy na żywo i szkolenia.

Prezenter telewizyjny nie kojarzy się z osobą, która jest blisko ludzi.

Może kiedyś tak było. Teraz, gdy każdy może wrzucić na Instagram podrasowane efektami i filtrami fotki, kolorowy świat telewizyjnej rozrywki przestał być tak bardzo niedostępny. Prezenter to operator trampoliny napędzanej entuzjazmem, zwanej odskocznią od codzienności. Jeśli będzie na dystans, żaden widz na tę trampolinę nie wejdzie.

Czujesz ciężar wielu lat pracy w telewizji?

Wolę nazywać go bagażem doświadczeń. Staram się z niego czerpać i ciągle pilnować, by doświadczenie nie zamieniało mi się w zgnuśnienie. Jednym ze sposobów jest precyzyjne dobieranie sobie ludzi do współpracy. Muszą być uczciwi, pogodni i najlepiej mądrzejsi ode mnie. W innym wypadku człowiek traci nerwy i zżera go stres, a nim się wolę zajmować zawodowo, niż go przeżywać.

Chcesz zostać psychoterapeutą?

Nie, to raczej pomysł na kolejną książkę. Będzie poradnikiem, bo na pisaniu takowych się znam. Historia o stresie i entuzjazmie, o tym, jak jedno zwalczać, a drugie podsycać. Od 20 lat ćwiczę to na sobie.

Jaką masz radę dla osób żyjących w ciągłym stresie? „Rzuć wszystko i jedź w Bieszczady”?

To jest jakaś myśl, ale od pomysłu do realizacji zazwyczaj tyle się wydarza, że na idei się kończy, a tu sprawa jest poważna. Badania pokazują, że 12 proc. ludzi na świecie cierpi na zaburzenia lękowe. Niektórzy się boją, bo nie potrafią zarządzać stresem, inni, bo lęk dziedziczą na poziomie biologicznym, niczym alergię. Ale lęki nie zawsze są złe. Bywa, że stymulują do pracy. Na przykład artyści dzięki swojej wrażliwości i podatności na stres bywają bardziej twórczy. To proces często okupiony cierpieniem, ale jego efekty bywają nieprawdopodobne. Pierwszym z brzegu przykładem jest van Gogh.