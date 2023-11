Ojciec Tomasza Mackiewicza wystąpił w w programie "Uwaga" TVN. Witold Mackiewicz do tej pory nie rozmawiał z mediami. To pierwszy wywiad ojca polskiego himalaisty, który nie wrócił z wyprawy na Nanga Parbat w styczniu tego roku.

Witold Mackiewicz w rozmowie z reporterami magazynu "Uwaga" zdradził m.in., że otrzymał już akt zgonu syna z Pakistanu. Jako datę śmierci wpisano 30 stycznia 2018 roku. Ojciec Tomasza Mackiewicza opowiedział również o momencie pożegnania z synem przed jego wyjazdem na - jak się później okazało - ostatnią wyprawę w góry.

Ojciec himalaisty długo nie tracił nadziei na to, że jego syn żyje i da się go uratować. Mackiewicz starał się o wznowienie akcji ratunkowej. Zbierał nawet środki na ten cel. Ostatecznie jednak na Nanga Parbat nie wyruszyła druga ekipa ratunkowa.

- To, że straciłem syna, dotarło do mnie niedawno. Przyszło to, co mnie uwolniło od nadziei, która się jeszcze gdzieś tliła - wyznał w programie "Uwaga".