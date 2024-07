Magdalena Różczka nie opowiada o swoim życiu prywatnym i nie fotografuje się na ściankach, a to głównie dlatego, że niedawno została mamą i wkroczyła w nowy związek. Ostatnia jej wizyta w mediach to ta w Dzień Dobry TVN, gdzie w reportażu pojawiła się z 6-miesięcznym dzieckiem. Zobacz: Magdalena Różczka z malutkim dzieckiem w DDTVN. Opowiedziała o macierzyństwie

Teraz zrobiła wyjątek i udzieliła obszernego wywiadu w "Pani". Tam też pojawiła się na okładce. Aktorka postanowiła opowiedzieć co nieco o swoim życiu i tym co aktualnie się u niej dzieje. Nie zabrakło również tematu bolesnego rozstania ze scenarzystą Michałem Marcem. Różczka przyznała, że była to najtrudniejsza decyzja w jej życiu:

To była jedna z najtrudniejszych decyzji w moim życiu. Nie wiedziałam, co będzie. Cokolwiek by nie było, cokolwiek, nawet gdybym do końca życia była sama, to też byłaby jakaś droga. Nie wiem, czy lepsza, ale inna. Nie porównuję tego.

Teraz jednak jest szczęśliwa na nowo i chwali sobie tę znajomość:

Jestem szczęśliwa. Każda miłość jest pierwsza.

W wywiadzie zdradziła też, kiedy powróci do pracy. Okazuje się, że już w 2016 roku zobaczymy ją w filmie reżyserowanym przez jej ukochanego, Jana Holoubka.

Różczka w sukni ślubnej: