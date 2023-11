Obrażasz się, gdy ktoś nazwie cię celebrytką?

A kiedy ktoś pisze w Internecie pod twoim zdjęciem, że jesteś teraz brzydka w krótkich włosach?

Na salonach pojawiłaś się, gdy byłaś już dojrzałą aktorką ze sporym dorobkiem w teatrze. A i tak zarzucano ci, że niczego nie osiągnęłaś.

Mówisz o tym spokojnie, a nawet z tego żartujesz. Czy to znaczy, że hejt nigdy cię nie zabolał?

– Oczywiście, że jest to przykre. Ale nie dlatego, że czuję się przez to mniej pewna siebie. Jestem realistką. Studiowałam historię sztuki i wiem, że pojęcie piękna jest nieuchwytne, a moda na konkretny typ urody potrafi się radykalnie zmienić. A nie oszukujmy się, mowa nienawiści często dotyczy wyglądu. Uważam, że różnorodność to zaleta. To, co dla jednego jest piękne, dla kogoś innego może być odrzucające. Ale to nie powód, żeby obrzucać się inwektywami. Nie rozumiem tego plucia jadem bez powodu, obrażania w gruncie rzeczy obcych osób, i to publicznie, bez odrobiny empatii, kultury osobistej i bez zadania sobie pytania o celowość takich działań. Widzę w tym tylko prymitywne pobudki – zrzucanie na innych ludzi frustracji, leczenie kompleksów i chęć zwrócenia na siebie uwagi, pozyskania poklasku innych hejterów.