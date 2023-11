Najnowszy bestseller w księgarniach to biografia Anny Przybylskiej pod tytułem "Ania". Na premierze książki wspominali ją przyjaciele, rodzina i współpracownicy. Nie obyło się bez łez mamy Ani - Krystyny oraz jej siostry Agnieszki, które wzruszyły się już na sam koniec spotkania. Co się wydarzyło? Na scenie pojawił się Andrzej Piaseczny, który grał z Anią w serialu "Złotopolscy" i przez wiele lat miał z nią kontakt. Wokalista zaśpiewał na scenie dwie piosenki "Gdybym nie zdążył" oraz "Złoty środek". "To dla ciebie, Aniu" - powiedział Piaseczny podnosząc do góry oczy.

Jak zapamiętał Anię, Andrzej Piaseczny i co sądzi o książce?

Ta książka wyzwala bardzo dużą ilość ciepła jak się myśli o Ance... - zaczyna wokalista.

Piosenkarz wystąpił podczas premiery książki o Ani.

