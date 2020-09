"Wysmaruje się oliwką, założę najbardziej kuse szorty"... Szokujące wyzwanie Dody! Wszystko w szczytnym celu

Doda znów szokuje, ale tym razem w naprawdę szczytnym celu! Właśnie obiecała na Instagramie, że jeśli uda się uzbierać kolejny milion złotych na leczenie walczącej z ciężkim nowotworem 18-letniej Julii, zrobi coś niezwykłego.

Znając rzeczywistość i to, co się klika, postanowiłam zrobić wam challenge. Kochani, proszę o rozpropagowanie mojej propozycji - apeluje na swoim profilu.

Co chce zrobić? Zobaczcie sami!

Julia walczy z bardzo złośliwym guzem mózgu. Jak czytamy na stronie zbiórki siepomaga.pl (TU szczegóły), gdy w lipcu skończyła 18 lat była już po operacji i chemioterapii. Kilka dni później nadeszły informacje z kliniki w USA, że szansą na wyzdrowienie jest nowoczesne, ale bardzo kosztowne leczenie, zakładające serię przeszczepów szpiku.

Poruszona tą historią Dorota Rabczewska postanowiła pomóc dziewczynie w zbieraniu funduszy. Zrobiła to w swoim stylu.

Długo mysłałam jak pomysłowo rozkręcić charytatywną akcję, których tak naprawdę jest bardzo dużo. Tym razem chodzi o 18-letnią Julię. Kurcze, pamiętam jak ja miałam 18 lat. Nagrywałam wtedy swoją pierwszą płytę i całe życie było przede mną. Nie mogłam się doczekać tego, co los mi da, co mi zgotuje. Jak fantastyczne przygody czekają mnie na scenie. Tym bardziej jest mi strasznie przykro jak widzę młodzież, która dopiera rozpoczyna swoje życie, a już go trochę liznęła, że może je tak szybko stracić - mówi poruszona Doda.

Co wymyśliła? Wiedząc, że koszty leczenia są naprawdę duże, postanowiła zrobić coś szokującego. Zaproponowała więc fanom wyzwanie.

Hajsu potrzeba dużo, ale ja nie jestem pazerna. Jeżeli dobijemy do kolejnego miliona, to ja osobiście wysmaruje się cała oliwką, założę najbardziej kuse szorty jakie tylko mam, pójdę do publicznej siłowni i na oczach wszystkich zrobię najbardziej seksowny trening, bez przypału i umieszcze go tutaj - zapowiedziała Doda. - Zapraszam, hajsu nie szczędźcie.