Pilne! Zapadł wyrok w sprawie napadu na Polaków w Rimini! Sąd wymierzył karę 16 lat więzienia Kongijczykowi Guerlinowi Butungu! Pozostali trzej sprawcy byli sądzeni osobno, ze względu na wiek - sa nieletni.

Wyrok za napaść w Rimini!

Przypomnijmy - w sierpniu tego roku dwoje Polaków, przebywających na wakacjach we Włoszech, zostało brutalnie napadniętych na plaży w Rimini. Zostali zaatakowani przez czterech napastników, którzy pobili do nieprzytomności mężczyznę, a kobietę wielokrotnie zgwałcili. O tej sprawie mówił cały świat.

Sprawcami napadu na Polaków byli czterej nielegalni imigranci. Dowódcą gangu był jedyny pełnoletni -Guerlin Butungu, który został skazany również za inne rozboje i napady dokonane w mieście.

Pozostali to synowie imigrantów z Maroka i Nigerii w wieku od 15 do 17 lat. Będą sądzeni najprawdopodobniej w Bolonii na przełomie roku przed trybunałem do spraw nieletnich. Dwóch z nich przyznało się do winy.

Polaków reprezentował pełnomocnik Maurizio Ghinelli, który zawnioskował również o odszkodowanie w wysokości 500 tys. euro dla zgwałconej kobiety oraz 200 tys. dla jej partnera. Wyjaśnił jednak, że to żądanie ma wartość symboliczną, ponieważ sprawca napadu nie posiada takiej sumy. Jak podaje polsatnews.pl podczas rozprawy, która odbyła się w trybie uproszczonym, odczytano oświadczenia dwójki poszkodowanych, którzy opisali, w jakim są obecnie stanie. Wszelkie zeznania zostały jednak utajnione.

Napad naprawdę był wyjątkowo brutalny - miał powiedzieć sąd (za Polsat News)

