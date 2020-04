Wyprzedaże w H&M. Ta sukienka to ideał na wiosnę 2020! 

W tym sezonie wiosenno-letnim 2020 rządzi długość midi, zwłaszcza jeśli mówimy o spódnicach i sukienkach. Mamy jednak świadomość, że od czasu do czasu chcemy wyeksponować nasze nogi! Stąd nasza kolejna propozycja - piękna kwiecista sukienka mini z H&M. Sukienka jest obecnie na wyprzedaży - możecie ją kupić za 119,90 zł. Wcześniej kosztowała 199,99 zł.

Krótka sukienka z cienkiej tkaniny z dodatkiem błyszczących nici z H&M to po prostu cudo! Ma długie bufiaste rękawy zwężane od łokcia w dół (bardzo modne w tym sezonie!). Dodatkowo odcinana talia i rozszerzany dół idealnie podkreślają naszą talię. Magia? Owszem!

Tak sukienkę z H&M noszą Instagramerki. Ta sukienka przeceniona ze 199,99 zł na 119,90 zł wygląda po prostu rewelacyjnie! My zakochałyśmy się zwłaszcza w pięknym wzorze i oczywiście bufiastych rękawach. Pamiętajcie, że kwieciste wzory (tuż obok groszków) są najmodniejszym motywem tej wiosny i zbliżającego się lata 2020. Wybierając sukienkę na cieplejsze dni, to właśnie na kwiatach powinnaś skupić się najbardziej.

Sukienka z H&M cieszy się ogromną popularnością na Instagramie. Influencerki łączą ją najczęściej z sandałkami na szpilce lub... kozakami! Tak, to tworzy wtedy klimat boho - i my to kupujemy!