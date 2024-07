3 z 6

Targi mody ulicznej: Szmaty 2012

Na miejscu będzie można kupić ubrania polskich projektantów: Basta, Colourful, designwars, Don’t Touch My Llama, eTiszert, Etno House, Fuck Me Tender, IN 2 YOU, KiziuMiziu, Kung Szwu, Las Rąk, M-Made, Maria Korwin-Szymanowska, Na Razie Bez Nazwy, panitopoprawi, Pani To Sklei, popo, Risk., Made in Warsaw, SISS, STUD, SweetHeart Studio, solasola, TO CUT STH, T-QUEER, Wild Orchid, Zwolińska.

23. czerwca w galerii MiTo przy ul. Waryńskiego 28