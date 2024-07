Reklama

Mamy dobrą wiadomość dla fanek projektów polskich designerów. Sezonowe wyprzedaże opanowały już ich salony, dzięki czemu każda z nas będzie mogła pozwolić sobie na niepowtarzalne propozycje, których nie znajdzie w żadnym sklepie z masową sprzedażą.

Specjalnie dla was przygotowaliśmy hity, które kupicie już do 200zł. Wśród nich znalazły się bluzy i tuniki w geometryczne wzory z metkami SHE/s A RIOT czy Confashion, kolorowe legginsy od projektantki Edyty Jermacz oraz elegancką pelerynę marki Mozcau. Polecamy również proste tuniki w zdecydowanych kolorach od est by eS. i marki Yuliya Babich.

Oto nasze propozycje do 200zł od polskich projektantów: