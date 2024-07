Pewnie większość z was już dawno zapomniała o jesienno-zimowych wyprzedażach. Jednak właśnie teraz warto wybrać się na większe zakupy. Fakt, w sklepach nie ma już wielu rzeczy, jednak teraz możecie liczyć na dużo niższe ceny. Musimy przyznać, że to nasz ulubiony etap sezonowych promocji!

Chyba już zauważyłyście, że mamy bzika na punkcie cekinów, zatem pewnie nie dziwi was, że w naszym zestawieniu znalazła się sukienka i marynarka zdobiona tymi błyskotkami. Co jeszcze? Pastelowy płaszcz z New Looka, wzorzysta koszula z River Island, rozkloszowana sukienka Topshop, granatowy bomber z Zary i sztyblety z Mango. My jesteśmy zachwycone! A wam wpadło coś w oko?

