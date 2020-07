Wyprzedaże 2020. Oto 6 najpiękniejszych białych sukienek na lato z Zary. Ceny już od 19 zł!

Marzysz o idealnej sukience na lato? Bufki, falbany, ażurowy kołnierzyk, długość mini lub maxi to najmodniejsze akcenty stylowej letniej kreacji, ale tego lata zdecydowanie stawiamy na biel! Odmładza, dodaje blasku i podkreśla letnią opaleniznę! Przeszukaliśmy hiszpańską sieciówkę Zara, gdzie obecnie wyprzedaże sięgają nawet -60 procent w poszukiwaniu najpiękniejszych białych sukienek! Ceny zaczynają się już od 19 zł! Skusicie się na biel?

Białe sukienki na lato z wyprzedaży w Zarze

Biel to jeden z najmocniejszych trendów sezonu wiosna-lato 2020. Znajdziecie ją na największych wybiegach w szafie gwiazd i w sieciówkach. Biała sukienka to podstawa letniej garderoby, sprawdzi się w upalne lato, pasuje do każdego wieku i jest totalnie ponadczasowa! Jeśli jeszcze nie masz jej w szafie zobacz nasz przegląd najmodniejszych sukienek, które kupisz na aktualnej wyprzedaży w sklepie Zara!

1. Bufki, dekolt karo i długość mini-trzy trendy w jednym! Zara, 69 zł (przeceniona z 109 zł).

Mat. prasowe

2. Ta maxi sukienka ma krój, który idealnie podkreśla talię będzie pasować do letnich sandałków na płaskiej podeszwie i wiklinowego koszyka! Zara, 49,90 zł (przeceniona z 69,90 zł).

Mat. prasowe

3. Kołnierzyki to w tym sezonie największa nowość w trendach, wystarczy spojrzeć na instagrama! Ta sukienka z ażurowej tkaniny to prawdziwy hit sezonu! Zara, 99 zł (wcześniejsza cena to 139 zł).

Mat. prasowe

4. Dla fanek stylu romantycznego boho mamy prawdziwą perełkę! Tiulowa sukienka z falbankami w Zarze kosztuje teraz 139 zł (wcześniejsza cena to 199 zł).

Mat. prasowe

5. Dekolt w szpic wydłużający szyję, falbana i talia podkreślona paskiem, ta sukienka sprawdzi się nawet w biurze! Zara, 139 zł ( przeceniona z 199 zł).

Mat. prasowe

6. Minimalistyczny krój jest jej największym atutem, ale również cena was ucieszy bo teraz na wyprzedaży kupicie ją za jedyne 19,90 zł (przeceniona z 25,90 zł).