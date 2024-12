Wiktoria Viki Gabor od najmłodszych lat zachwyca publikę swoim głosem. Muzyka to całe życie 16-latki, która nawet wczoraj wieczorem przebywała w studio nagrań. Dziś w południe media obiegła przerażająca informacja o niebezpiecznym incydencie, do którego doszło nieopodal jednej z warszawskich galerii handlowych. Gabor i jej tata zostali zaatakowani przez przypadkowego mężczyznę.

Viki Gabor i jej tata zostali zaatakowani

Do niebezpiecznego incydentu doszło w Warszawie na wysokości galerii handlowej Blue City po godzinie 10.00. Viki Gabor wraz z ojcem jechali razem samochodem, prowadzonym przez tatę piosenkarki. Jak informuje portal TVN, ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do zajechania drogi przez kierującego auta innemu kierowcy. Między mężczyznami doszło do kłótni, a ta przerodziła się w szarpaninę.

Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który zabrał 53-letniego mężczyznę do szpitala - przekazał w rozmowie z tvnwarszawa.pl Rafał Wieczorek, rzecznik komendy na Ochocie.

Napastnik użył gazu, przez co ucierpiała również Viki Gabor.

Policjanci zatrzymali 34-latka z drugiego samochodu ze względu na podejrzenie popełnienia przestępstwa z artykułu 157 Kodeksu karnego, czyli spowodowania lekkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyzna został przewieziony na Komendę Rejonową Policji Warszawa III, gdzie trwają z nim czynności - dodał policjant.

Tata piosenkarki został pobity i stracił przytomność. Aktualnie przebywa w szpitalu. Viki również przebywa w prywatnej klinice okulistycznej, gdzie trwają badania. Z najnowszych informacji, wynika, że sprawca ataku został przewieziony na komendę.

Viki cały czas przebywa w prywatnej klinice okulistycznej, gdzie przechodzi badania wzroku. Została spryskana gazem po twarzy i szyi. Na razie nie mamy więcej informacji. W szpitalu przebywa także jej tato. Trwają badania. Niewykluczone, że ma złamany nadgarstek. Lekarze dodatkowo sprawdzają, dlaczego stracił przytomność - wyjawił Pudelkowi manager Viki Gabor.