Kolejny wypadek na K2! Zaledwie kilka dni temu media informowały, że podczas wspinaczki kamień spadł na Adama Bieleckiego, który ze złamanym nosem musiał zrobić sobie przerwę w zimowej wyprawie na ośmiotysięcznik. Teraz okazuje się, że kolejny himalaista miał podobny wypadek! Jak informują przedstawiciele Polskiego Himalaizmu Zimowego 2016-2012 im. Artura Chajzera dziś, około godziny 14 czasu lokalnego spadający kamień uderzył Rafała Fronię. Co się stało? Himalaista czeka na ewakuację helikopterem!

Według informacji przekazanych za pośrednictwem Facebooka spadający kamień uderzył Rafała Fronię w przedramię. Niestety doszło do złamania. Himaliasta będzie musiał opuścić wyprawę na K2.

W dniu dzisiejszym ok 14.00 czasu lokalnego podczas podchodzenia do obozu C1 (5900m) samoistnie

spadający kamień uderzył Rafała Fronię w przedramię powodując złamanie. Po zejściu do bazy i zaopatrzeniu medycznym oczekuje na ewakuację helikopterem do szpitala w Skardu.

W najbliższych dniach powróci do kraju- czytamy na Facebooku.