Wypadek Marii Sadowskiej na planie "The Voice"

Już w najbliższą sobotę startuje trzecia edycja "The Voice of Poland". Muzyczne show już wzbudza sporo emocji. Wszystko za sprawą nowych trenerek, którymi są Edyta Górniak i Maria Sadowska.

Przez kilka pierwszych odcinków programu czekają nas tak zwane "przesłuchania w ciemno". To w tym etapie show każdy z trenerów kompletuje swoją drużynę i szuka głosów, które bliskie są jego sercu. Często zdarza się, że wśród jurorów dochodzi do walki o względy uczestników, aby to właśnie ich wybrali.

Już w pierwszym odcinku trenerzy będą pod wrażeniem 19-letniego Michała Grobelnego. Walka trenerów o wokalistę będzie tak zaciekła, że poleje się nawet krew. Wypadkowi ulegnie Maria Sadowska, która idąc w stronę uczestnika z Markiem Piekarczykem potknie się i upadnie w szczelinę pomiędzy podłogą a sceną. Artystka skaleczyła sobie palec, a w zatamowaniu krwawienia pomógł jej Tomson.

Następnie cała czwórka trenerów wraz z Michałem wykonała wspólnie piosenkę. Ciekawe czy wokalista wybierze drużynę Marii Sadowskiej? W końcu to ona się dla niego najbardziej poświęciła. O tym przekonamy się w sobotę.

