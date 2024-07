Już 7 marca na antenie Polsatu, po dwuletniej przerwie, pojawi się 14. edycja "Tańca z gwiazdami", który od TVNu przejął Polsat. Jest to nie jedyna nowość w programie, zmianie uległo również logo show oraz pojawili się nowi jurorzy i prowadzący. Wiele emocji wzbudziła lista uczestników. Jedną z gwiazd, która w nim wystąpi jest Klaudia Halejcio. Aktorka niestety poniosła już pierwszą kontuzję na parkiecie.

Jak wiadomo, treningi do programu są wyczerpujące i często ryzykowne. Nie raz zdarzały się złamania, obicia i inne urazy najróżniejszych części ciała tańczących celebrytów. Problemu z barkami doznała również Klaudia Halejcio, która zamiast zdjęć z treningów do programu, wrzuciła dziś do sieci zdjęcie od lekarza. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z managementem gwiazdy, który niestety, ale sam nie jest doinformowany w tej sprawie.

- Tak, Klaudia miała kontuzję na parkiecie i obecnie przebywa u lekarza. Na razie nie możemy udzielić szczegółowych informacji, ponieważ sami zapoznajemy się ze sprawą - powiedziała nam agentka gwiazdy, Dagmara Marjańska.

Z kolei produkcja programu poinformowała nas, że udział gwiazdy w show pozostaje niezagrożony, a treningi odbędą się zgodnie z planem.

Młodej aktorce życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i bezbolesnej pracy.

