Dziś po raz trzeci wręczono nagrody dla najgorszych polskich filmów i aktorów - "Węże", czyli odpowiedniki "Złotych Malin". W tym roku najwięcej nominacji zgarnęli film "Tajemnica Westerplatte" oraz Michał Żebrowski, jeden z aktorów wspomnianej produkcji. Galę wręczenia statuetek poprowadził Piotr Kędzierski. Przypomnijmy: Poznaliśmy nominacje do polskich "Złotych Malin". Żebrowski najgorszym aktorem

Zgodnie z przewidywaniami najwięcej nagród trafiło do Michała Żebrowskiego i filmów w których wystąpił oraz do twórców filmu z Klaudią Halejcio w roli głównej, czyli "Last Minute".

Pełna lista nagrodzonych w plebiscycie "Węże":

Najgorszy duet na ekranie: Michał Żebrowski i tablica w filmie "Sęp"

Najgorszy plakat filmowy: "Być jak Kazimierz Deyna"

Występ poniżej godności: Wojciech Mecwaldowski w "Last Minute"

Najbardziej żenująca scena: Załamanie nerwowe i majaki majora Sucharskiego (Michał Żebrowski) w filmie "Tajemnica Westerplatte"

Najgorszy scenariusz: "Last Minute"

Żenujący film na ważny temat: "Tajemnica Westerplatte"

Najgorszy teledysk okołofilmowy: Anna Wyszkoni i Piotr Cugowski – "Syberiada"

Najgorszy efekt specjalny: Bombardowanie ambasady – "AmbaSSada"

Najgorsza aktorka: Anna Szarek - "Last Minute"

Najgorszy aktor: Robert Żołędziewski - "Tajemnica Westerplatte"

Najgorsza reżyseria: Patryk Vega - "Last Minute"

Najgorszy film roku: "Ostra randka"

Zgadzacie się z takim werdyktem?

