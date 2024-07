Program "SuperStarcie" miał być przebojem jesiennej ramówki TVP2 i odpowiedzią na hitowy format Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Uczestniczące w show gwiazdy muszą co tydzień zaprezentować się w innym gatunku muzycznym, często bardzo odległym od tego, czym zajmują się prywatnie. Przypomnijmy: Ramona Rey straciła głos tuż przed występem. Tak rapowała w programie na żywo

Niestety, publiczność nie zapałała miłością do "SuperStarcia", o czym dobitnie świadczą wyniki oglądalność. Ujawnione właśnie statystyki pokazują, że program co tydzień ogląda zaledwie milion telewidzów, co jest wynikiem mocno poniżej oczekiwań. Producenci starają się urozmaicać jego formułę, zapraszając znanych gości m.in. Sonię Bohosiewicz ale nawet jej obecność nie sprawiła, że przed telewizorami zasiadło więcej ludzi. Odcinek z Sonią przyciągnął widownię na skandalicznie niskim poziomie 942 tysięcy. Z kolei gościnny udział Kasi Zielińskiej sprawił, że telewizor włączyło ponad milion widzów.

Pomimo słabych wyników, TVP2 nie zamierza wstrzymywać emisji kolejnych zaplanowanych odcinków. Oglądacie "SuperStarcie"?

