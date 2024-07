Sezon programów telewizyjnych można uznać za oficjalnie rozpoczęty. W ubiegłą niedzielę swoją premierę miał pierwszy odcinek ósmej edycji "Must Be The Music", tym samym stacje telewizyjne rozpoczęły prawdziwą walkę o widza. Dwa tygodnie temu bezkonkurencyjny okazał się "Taniec z Gwiazdami". Przypomnijmy: TzG, The Voice, MasterChef i inne: Kto wygrał bitwę na oglądalność? Mamy wyniki

Jak było w minionym tygodniu? Wyniki nie pozostawiają złudzeń - polsatowski "Taniec z Gwiazdami" nadal utrzymuje pozycję lidera. W piątek przyciągnął przed ekrany ponad 3,18 mln widzów. Nieco słabej wypadł "Mam Talent" - 3,16 mln widzów. Najpopularniejszym program muzycznym można uznać... "Must Be The Music". Pierwszy odcinek show przyciągnął ponad 2,23 mln.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" również cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Tym razem przed telewizorami usiadło aż 2,21 mln osób. Największe show TVP - "The Voice of Poland" przyciągnął kolejno po 1,48 mln i 1,83 mln widzów w każdej z części. "MasterChef " z Magdą Gessler obejrzało zaś 2,38 mln.

A wy który program oglądacie najchętniej?

