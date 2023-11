Lara Gessler, podobnie jak inne gwiazdy, postanowiła przyłączyć się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak? Młoda restauratorka, chcąc pomóc wyrównać szanse w leczeniu noworodków - bo taki jest tegoroczny cel akcji, wystawiła na aukcję swoją suknię ślubną. Przypomnijmy, że Lara Gessler we wrześniu wyszła za mąż za Pawła Pawłowskiego, a ich ślub w stylu boho odbył się we wsi Skarżyn, 70 km od Warszawy. Przypomnijmy, że suknia panny młodej pochodzi z warszawskiego atelier sukni ślubnych Juliette. Córka Magdy Gessler wybrała dla siebie jedwabny model Le Blanc, wyszywany włoską koronką. Co ciekawe, zanim Lara Gessler wystawiła suknię na aukcję, wymieniła dół sukni na nowy, a dodatkowo właścicielka salonu, Joanna Kubiak, zadeklarowana, że dopasuje ślubną kreację pod nową właścicielką za darmo!

