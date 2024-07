Do dwóch eksplozji doszło na lotnisku Zaventem w Brukseli. 14 osób zginęło, a co najmniej 35 zostało rannych - informuje TVN24.pl. W belgijskich mediach mówi się o zamachu terrorystycznym, dokonanym przez zamachowca samobójcę. Do wybuchów doszło w hali odlotów przy stanowisku amerykańskich linii lotniczych American Airlines. Przed wybuchem na lotnisku miały być słyszane okrzyki w języku arabskim oraz strzały - informuje TVN24. Trwa ewakuacja lotniska. Odwołano wszystkie połączenia lotnicze. Wstrzymano również ruch w okolicy lotniska. Władze Brukseli apelują, by nie przemieszczać się w tę stronę miasta.

Niedługo po wybuchach na Zaventem doszło do kolejnych czterech eksplozji na stacji metra Maalbeek w Brukseli. Mówi się o 20 osobach zabitych. Wszystkie stacje metra są zamknięte i ewakuowane. Ranne osoby zostały odwiezione do szpitala.

Na razie nie wiadomo, jakiej narodowości są ofiary. W Belgii wprowadzono najwyższy, czwarty stopień alertu antyterrorystycznego. Wstrzymano komunikację publiczną. Ruch w mieście jest sparaliżowany. Zamknięto granicę z Francją. Trwa obława.

AKTUALIZACJA: Polski MSZ podał, że wśród poszkodowanych w zamachu jest trzech Polaków - dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Przebywają oni w szpitalu.

W wyniku dwóch wybuchów na lotnisku zginęło co najmniej 14 osób, a w ataku w metrze zginęło co najmniej 20 osób! Ok. 200 ludzi zostało rannych. Do aktów terrorystycznych w Brukseli przyznaje się organizacja Daesh. Prawdopodobnie były to zamachy samobójcze. W Belgii ogłoszono trzydniową żałobę narodową.

Eksplozje na lotnisku w Brukseli.

Wybuchy na stacji metra w Brukseli.

To zdjęcie stanie się symbolem zamachów w Brukseli? "Przerażające", taki komentarz najczęściej pokazuje się po tym zdjęciem.

Zakochana para jednak szybko po tym, jak ucieszyła się z tego, że oboje są cali i zdrowi, pomogła mężczyźnie ze zdjęcia wyżej.