Jak zamknąć w perfumach dźwięki, zapachy i smaki miasta, które kwitnie na wiosnę oraz emocje ludzi, którzy w nim mieszkają? Od wieków największe "nosy" świata tworzą wspaniałe zapachy, które towarzyszą nam niekiedy przez całe życie.

W związku z tym przygotowałyśmy dla was nowości, które doskonale sprawdzą się wiosną. Mamy dla was nowe wersje kultowych zapachów takich jak Bvlgari Omnia, czy Boucheron Place Vendôme. A do tego coś nowego z Victoria's Secret o nieco tańsze zapachy od Zippo i Police.

A na koniec 2 hity z oferty polskiej marki Lambre. Perfumy dla niej i dla niego stworzyła słynna francuska, ale więcej dowiecie się zaglądając do naszej galerii.

Zobaczcie nasze zapachowe hity maja 2014: