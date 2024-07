Zosia Ślotała, albo jak sama woli Zofia Maria Ślotała od jakiegoś czasu zaczęła pokazywać się w biżuterii hiszpańskiej marki Tous. Jednak jeden pierścionek wyjątkowo przypadł jej do gustu. Chodzi tu bowiem o pierścionek Tous z kolekcji wiosna-lato 2013, który kosztuje 1809 złotych.

Zofia Maria Ślotała elegancki pierścionek z zielonymi kryształami nosi zarówno do eleganckiej kreacji, którą miała na gali Flesz Fashion Night, jak i do casualowego stroju, który miała na sobie podczas konferencji prasowej Warsaw Fashion Weekend. Dobry dodatek pasować będzie do wszystkiego. A im bardziej ekstrawaganckie akcesoria, tym ciekawiej można je łączyć z ciuchami.