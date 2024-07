Małgorzata Kożuchowska to dla wielu synonim piękna, kobiecości i wysublimowanego stylu. Jest ikoną mody od wielu lat, a w tym roku została również Viva! Najpiękniejszą.

Gwiazda, które stylizacje śledzimy od jakiegoś czasu, na konferencji prasowej związanej z jej hitowym serialem Rodzinka.pl, miała na sobie świetną, ołówkową spódnicę i prostą bluzkę. Swój delikatny look uzupełniła kontrastującą bransoletką ze skóry z pozłacanym serduszkiem. Jak dowiedziała się redakcja bransoletka ta pochodzi z kolekcji Lilou i kosztuje ok. 168 złotych. Skórzane bransoletki marki dostępne są we wszystkich salonach Lilou oraz na Lilou.pl w gotowych zestawach.

Wybór gwiazd, znów trafny!