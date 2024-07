Paparazzi przyłapali Kirsten Dunst na Lotnisku LAX w Los Angeles. Gwiazda w podróży ze swoim chłopakiem Garettem Hedlundem wyglądała bardzo niepozornie i skromnie. Kirsten Dunst miała na sobie ciemny płaszcz, dżinsowe rurki i białą bluzkę.

Ale to nie wszystko! Hollywoodzka gwiazda swój skromny look uzupełniła ekstrawaganckimi dodatkami. Aktorka miała ze sobą torbę w modną panterkę i balerinki z kocimi pyszczkami, które pochodzą z kolekcji Charlotte Olympii. Aksamitne buciki w tym stylu można kupić w kilku sklepach internetowych. Kosztują ok. 1990 złotych.

