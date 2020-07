Choć od zakończenia "Rancza" minęło już kilka lat to wszyscy fani wciąż tęsknią za bohaterami hitowego serialu. Polacy pokochali Lucy, Kusego, wójta Kozioła, Michałową czy rodzinę Solejuków. Do jednych z najsympatyczniejszych bohaterów serialu należeli również Hadziuk i Hadziukowa. Chociaż ich małżeństwo nie było idealne, to w ostateczności zawsze się wspierali i razem walczyli o lepszą przyszłość. Przypomnijcie sobie, co wiecie o rodzinie Hadziuków i spróbujcie rozwiazać nasz QUIZ!

Jak wiele pamiętasz z serialu "Ranczo"? Sprawdzamy! :)

