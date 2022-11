Wszystko, co najlepsze dla twarzy i ciała. Nowe miejsce na warszawskiej beauty mapie

Dziś w cenie jest naturalność. Rozumiemy to my, rozumie też kosmetologia i chirurgia plastyczna. I nie chodzi tylko o sam wygląd, ale też o funkcjonowanie organizmu. Dlatego zabiegi medycyny estetycznej są coraz mniej inwazyjne i starają się jak najpełniej wykorzystywać naturalne możliwości naszego ciała. To zasługa trzech połączonych sił – zaawansowanej technologii, najnowocześniejszych urządzeń oraz wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Pamiętajmy: jeśli którejś z tych pozycji brakuje w ofercie danej kliniki, po prostu nie korzystajmy z jej usług.

Na szczęście ten problem nie dotyczy Leo Beauty Clinic. Wręcz przeciwnie – to centrum urody wykorzystuje wyłącznie luksusowe materiały i produkty, oferuje najlepszą obsługę gości na każdym etapie i gwarantuje najwyższej jakości rezultaty. Nic dziwnego więc, że ukraińska marka premium Leo Beauty Club, do której należy sieć klinik, kontynuuje podbój Europy. W czerwcu zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu jakości produktów i usług „Znak Jakości” oraz została nagrodzona medalem w kategorii „Liderzy Roku” 2022. W polskiej stolicy jej pierwszy salon (przy ul. Ogrodowej 58) powstał w kwietniu tego roku, ale warszawiacy tak pokochali oferowane przez niego usługi, że nie trzeba było długo czekać na uruchomienie kolejnego.

Święto piękna w Warszawie

materiały prasowe

Na początku jesieni w Warszawie została otwarta nowa klinika medycyny estetycznej, Leo Beauty Clinic. Na dobry początek klinika przedstawiła swoją ofertę, pokazała stosowane przez siebie urządzenia, zapoznała gości z praktykowanymi zabiegami oraz zapewniła zabawę w szampańskiej atmosferze. Wszyscy goście Leo Beauty Clinic mogli wziąć udział w losowaniu zabiegu „Ogień i lód” amerykańskiej marki kosmetyków profesjonalnych iS CLINICAL. Dostali również wspaniałe prezenty od @isclinical_polska.

Leo Beauty Clinic oferuje wszystkie innowacyjne usługi dostępne obecnie na rynku urody – zaawansowane zabiegi kosmetologiczne, usługi medycyny estetycznej oraz chirurgii plastycznej. O tym, co wyróżnia klinikę, mówiła Anna Romach, dyrektorka Leo Beauty Club: – Zaletą salonu jest to, że gość może w jednym miejscu poddać się wszystkim rodzajom zabiegów, które są dostępne na rynku urody i kosmetologii. Nie trzeba tracić czasu na szukanie i dojazdy do różnych studiów – wszystko, co najlepsze dla twarzy i ciała, znajduje się w jednej przestrzeni jakości i komfortu.

Leo Beauty Clinic – urządzenia i technologie

materiały prasowe

– Posiadamy najszerszą flotę certyfikowanych urządzeń w Warszawie, ponadto oferujemy ekskluzywne technologie, które nie były jeszcze prezentowane w stolicy Polski. Są to najnowsze osiągnięcia i najnowocześniejsze technologie, które sprawdziły się na świecie i z powodzeniem działają w praktyce. Wszystkie urządzenia, które mamy, zostały wyprodukowane w 2022 roku – dodała Romach.

Wśród sprzętów wykorzystywanych w Leo Beauty Clinic są:

Monolith Asclepion Laser – najszybszy, wyjątkowo mocny i efektywny laser diodowy szóstej generacji, stosowany głównie do tradycyjnej depilacji laserowej i jako element terapii przeciwstarzeniowej.

– najszybszy, wyjątkowo mocny i efektywny laser diodowy szóstej generacji, stosowany głównie do tradycyjnej depilacji laserowej i jako element terapii przeciwstarzeniowej. Endosphere – najpopularniejszy zabieg korygujący kontury oraz objętość ciała i twarzy.

– najpopularniejszy zabieg korygujący kontury oraz objętość ciała i twarzy. Crioliposculpt – technologia, która pozwala na nieinwazyjne pozbycie się złogów tłuszczu.

– technologia, która pozwala na nieinwazyjne pozbycie się złogów tłuszczu. Geneo+ – zabieg odmładzający, rozjaśniający i rewitalizujący skórę. Urządzenie zawiera kilka modułów o różnych funkcjach, które można łączyć z innymi terapiami, np. z OxyGeneo, TriPollar, UltraSound .

– zabieg odmładzający, rozjaśniający i rewitalizujący skórę. Urządzenie zawiera kilka modułów o różnych funkcjach, które można łączyć z innymi terapiami, np. z . Liftera Hi-Fu – najnowsze urządzenie do SMAS-liftingu. Jest to skuteczna i bezpieczna metoda odmładzania skóry oraz tkanek miękkich twarzy przy użyciu nowej techniki ultradźwiękowej HIFU (high intensity focused ultrasound).

– najnowsze urządzenie do SMAS-liftingu. Jest to skuteczna i bezpieczna metoda odmładzania skóry oraz tkanek miękkich twarzy przy użyciu nowej techniki ultradźwiękowej HIFU (high intensity focused ultrasound). Ulfit – najnowocześniejsze urządzenie, które pozwala na ukierunkowanie złogów tłuszczu i wyeliminowanie ich z organizmu. Ponadto odmładza, napina i tonizuje skórę.

– najnowocześniejsze urządzenie, które pozwala na ukierunkowanie złogów tłuszczu i wyeliminowanie ich z organizmu. Ponadto odmładza, napina i tonizuje skórę. Icoone Laser Med – nowoczesne urządzenie do odmładzania skóry i modelowania ciała. Technologia łączy stymulację mechaniczną, która sprzyja regeneracji tkanek, z działaniem diod i lasera.

– nowoczesne urządzenie do odmładzania skóry i modelowania ciała. Technologia łączy stymulację mechaniczną, która sprzyja regeneracji tkanek, z działaniem diod i lasera. Vivace RF – unikalny zabieg frakcjonowanego mikroneedlingowego RF-liftingu, poprawiający jakość skóry, zwalczający zmiany związane z wiekiem, likwidujący trądzik i zmiany potrądzikowe.

– unikalny zabieg frakcjonowanego mikroneedlingowego RF-liftingu, poprawiający jakość skóry, zwalczający zmiany związane z wiekiem, likwidujący trądzik i zmiany potrądzikowe. Intraceuticals – terapia tlenowa to skuteczny i bezpieczny zabieg głęboko nawilżający i liftingujący, który przywraca skórze naturalny blask.

Chirurgia plastyczna – najnowsze i najbezpieczniejsze techniki

materiały prasowe

Leo Beauty Clinic oferuje najpopularniejsze obecnie zabiegi chirurgii estetycznej. Należą do nich:

liposukcja , która pozwala chirurgicznie usunąć nadmiar podskórnych złogów tłuszczu, tworząc piękną sylwetkę, przy zachowaniu stabilnej wagi, co gwarantuje efekty na lata. Liposukcję wykonuje się zazwyczaj na brzuchu, plecach, dolnej części pleców, biodrach, pośladkach, ramionach, podbródku i szyi

, która pozwala chirurgicznie usunąć nadmiar podskórnych złogów tłuszczu, tworząc piękną sylwetkę, przy zachowaniu stabilnej wagi, co gwarantuje efekty na lata. Liposukcję wykonuje się zazwyczaj na brzuchu, plecach, dolnej części pleców, biodrach, pośladkach, ramionach, podbródku i szyi blefaroplastyka (operacja powiek) – zabieg, który może skorygować: związane z wiekiem zmiany w okolicy oczu, worki pod oczami czy asymetrię oraz może nawet zmienić kształt oczu

– zabieg, który może skorygować: związane z wiekiem zmiany w okolicy oczu, worki pod oczami czy asymetrię oraz może nawet zmienić kształt oczu lifting twarzy – zabieg chirurgii plastycznej mający na celu skorygowanie związanych z wiekiem zmian w skórze, podskórnej tkance tłuszczowej i SMAS-warstwie (warstwa aponeurotyczna mięśni)

Leo Beauty Clinic to punkt na mapie Warszawy, którego nie można przegapić. W tej klinice najważniejsza jest satysfakcja gości. Każdy może liczyć na szczegółową konsultację oraz profesjonalną pomoc w indywidualnym doborze niezbędnych zabiegów. Więcej informacji dostępnych jest na Instagramie Leo Beauty Clinic.

Materiał powstał z udziałem Leo Beauty Club