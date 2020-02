Wstrząsające wyznanie wokalistki Duffy po 10 latach milczenia! "Zostałam zgwałcona i odurzona"

Wokalistka Duffy podbiła serca słuchaczy na całym świecie hitem "Mercy". Chociaż wielu zwiastowało jej oszałamiającą karierę, to niedługo potem artystka zniknęła ze świata show biznesu. Po 10 latach przerwy gwiazda postanowiła w końcu zabrać głos. Jak się okazało, Duffy została zgwałcona i długo nie mogła poradzić sobie z tym traumatycznym wydarzeniem. Zobaczcie co napisała w poruszającym oświadczeniu artystka.

Walijska artystka"Duffy" dała się poznać jako charyzmatyczna piosenkarka o wyjątkowej barwie głosu. Jej hit "Mercy" szturmem podbił serca słuchaczy na całym świecie. Kariera wokalistki nabrała rozmachu i nikt nie spodziewał się, że Duffy tak nagle zniknie z show biznesu i życia artystycznego. Piosenkarka przez prawie dekadę nie była aktywna także w mediach społecznościowych i porzuciła spotkania z fanami. Jak się okazało, powodem jej zniknięcia była ogromna tragedia, jaka ją dotknęła. Dopiero po 10 latach milczenia, Duffy zdecydowała się opowiedzieć o tym publicznie.

Na Instagramie Duffy znajduje się tylko jedno, czarno-białe zdjęcia. Pod fotografią pojawiło się zaś wstrząsające wyznanie wokalistki, w którym opowiedziała, że została zgwałcona, odurzona narkotykami, a także była więziona. Traumatyczne przeżycia spowodowały, że piosenkarka długo nie mogła się z nimi uporać, przez to również porzuciła karierę.

Możecie sobie tylko wyobrazić, ile razy myślałam o napisaniu tego. Sposobie, w jaki mogłabym to napisać, jak będę się potem czuć. Cóż, nie do końca jestem pewna, dlaczego teraz naszedł ten czas i dlaczego czuję, że mogę o tym mówić. [...] Wielu z was zastanawia się, co się ze mną stało, gdzie zniknęłam, dlaczego. Jeden dziennikarz znalazł sposób, żeby się ze mną skontaktować, a ja powiedziałam mu wszystko latem ubiegłego roku - czytamy we wpisie wokalistki.