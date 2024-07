W miniony weekend zakończył się 37. Gdynia Film Festival. Wielka filmowa impreza jak co roku zgromadziła prawdziwe tłumy gwiazd. Większość aktorów wyglądała zjawiskowo na uroczystej gali zamykającej festiwal. Na czerwonym dywanie mogliśmy podziwiać piękne kreacje celebrytek, które w większości zdecydowały się na długie wieczorowe suknie.

Reklama

Festiwal Filmowy w Gdyni, to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim światku filmowym. To również doskonała okazja do zaprezentowania się z jak najlepszej strony w pięknej kreacji na czerwonym dywanie. Niestety oprócz spektakularnych modowych sukcesów, nie zabrakło też wpadek. Wszystko wskazuje na to, że największą z nich zaliczyła Małgorzata Potocka, która już nie raz zaskakiwała nas oryginalnymi i szalonymi stylizacjami. Zobacz : Małgorzata Potocka - jak ona się ubrała?! Aktorka ubrana w czarne spodnie połączone z cekinową niebieską kurteczką i czerwoną lakierowaną torebką pozowała przed tłumem fotografów. Kreacja Potockiej z pewnością nie pasowała na uroczystą galę z czerwonym dywanem.

Zgadzacie się z nami?