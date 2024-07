Czy Kristen Stewart zaliczyła stylową wpadkę? Na premierze nowego filmu Woody'ego Allena „Cafe Society’’ w Nowym Jorku gwiazda pojawiła się w białej sukni Chanel. Czy to wystarczy, by osiągnąć efektowny i stylowy look? Niekoniecznie...

Muza Karla Lagerfelda miała na sobie długą, tiulową kreację z najnowszej kolekcji Chanel. Szerokie, bufiaste rękawy, obszyty skórą dekolt i pas ze sznurowaniem, czarne rękawiczki, a do tego falbaniasta spódnica, na której wyszyto kilka dużych logo marki... Efekt spotęgowała fryzura Kristen Stewart - aktorka wygląda w niej jak nastolatka. Też tak sądzicie?

Kristen Stewart na premierze filmu „Cafe Society’’ w Nowym Jorku

Na czerwonym dywanie aktorka wystąpiła w kreacji Chanel.

To nie była najlepsza stylizacja gwiazdy! Bufki, sznurowany pas, wielkie logo Chanel...

...a na dodatek skórzane rękawiczki i nietwarzowa fryzura.