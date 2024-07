Marka Braun właśnie ogłosiła, że jej nową ambasadorką została światowej sławy aktorka oraz ikona piękna – Jessica Alba. Nominowana do Złotego Globu aktorka wystąpi w globalnej kampanii promocyjnej, która będzie obejmowała reklamy telewizyjne, prasowe, internetowe, a także promocję w sklepach stacjonarnych. Kampania wystartuje już w tym miesiącu!

„Jessica Alba jest silną i pasjonującą kobietą, która jest wzorem dla innych. Jest idealną ambasadorką naszych produktów, które pomagają kobietom zadbać o ich dobre samopoczucie i naturalne piękno. Marka Braun podziwia ją za osobowość, liczne talenty oraz zdolność do łączenia kariery aktorskiej i bycia wspaniałą mamą”, komentuje Aleksandra Dolfini – Global Braun Marketing Director.

Filozofią marki Braun jest tworzenie urządzeń dla kobiet służących do pielęgnacji całego ciała. Za pomocą jednego przycisku sprawiamy, że skóra i włosy stają się piękne. Marka Braun pragnie, aby każda kobieta czuła się atrakcyjnie i emanowała pewnością siebie. Jessica to idealny przykład takiej kobiety.

Jessica Alba jest znana z aktywnego zaangażowania w inicjatywy wspierające kobiety, a prywatnie jest matką 2 dziewczynek. Karierę aktorską rozpoczęła w wieku 12 lat. A dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd Hollywood.

Jak uważacie, czy to dobry wybór? My myślimy, że doskonały!