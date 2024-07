Kasia Gajewska do wykonania tego makijażu użyła:

• Podkład nr N120 HD - MAKE UP FOR EVER

• Korektor Prep+Prime Light Boost - MAC

• Puder Neutral Set - Ben Nye

• Dipbrow Pomade w odcieniu Taupe - Anastasia Beverly Hills

• Miedziana kredka Glamorous Eye Pencil nr 402 - KIKO

• Pigment nr 82 - Inglot

• Cienie z paletki Retrofuture - Zoeva

• Opalizujący na zielono pigment Maryjane - Chaos Makeup

• Brązowy matowy cień z paletki Amrezy - Anastasia Beverly Hills

• Eyeliner Extreme Eye Liner Pen - Artist Of Makeup

• Cielista kredka Vow - Illamasqua

• Puder do konturowania Java - Anastasia Beverly Hills

• Tusz Extended Play Gigablack Lash - MAC

• Przycięte rzęsy Demi Wispies - Ardell

• Rozświetlacz Vivid Baked Highlighter w odcieniu Golden Lights - Revolution

• Pomadka matowa w płynie Soft Matte Lip Cream w odcieniu Buenos Aires - NYX