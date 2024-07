Kasia Gajewska do wykonania smoky eye użyła:

• Podkład Lasting Perfection nr 4 Collection

• Korektor Lasting Perfection nr 3 Collection

• Puder Luxury Powder Cameo Ben Nye

• Brwi Brow Genius Kit Anastasia Beverly Hills

• Granatowa kredka Aqua Shadow nr 6E Make Up For Ever

• Perłowy rozświetlacz Mynxii Chaos

• Czarny eyeliner Lasting Drama Maybelline

• Ciemny granatowy cień Midnight Senna Cosmetics

• Perłowy granatowy cień Deep Truth MAC

• Kobaltowy pigment z brokatem Hellatronic Sugarpill

• Tusz 2000Calorie MaxFactor

• Granatowy tusz Mascara Vamp nr 300 PUPA

• Rzęsy Noir Fairy House Of Lashes

• Bronzer Sculpt MAC

• Farbka do ust Peachy Keen Sleek