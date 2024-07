Do wykonania makijażu Kasia Gajewska użyła:

• Podkład nr N120 HD - MAKE UP FOR EVER

• Korektor Prep+Prime Light Boost - MAC

• Puder Neutral Set - Ben Nye

• Kredka do brwi w odcieniu Light - Sleek

• Cienie z paletki Sand z kolekcji Surf&Sand - Bobbi Brown

• Czarny eyeliner Extreme Eye Liner Pen - Artist Of Makeup

• Cielista kredka nr 112 - Mesauda

• Paletka Face Form w odcieniu Light - Sleek

• Tusz Big Eyes - Maybelline

• Błyszczyk Butter Gloss w odcieniu Apple Strudel - NYX