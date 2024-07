Woody Allen to nie tylko znany reżyser, ale także klarnecista. "Biuro Europejskiej Stolicy Kultury 2016" zaprosiło go do Katowic by ze swoim zespołem "New Orlean Jazz Band" zagrał koncert.

Allen przyjechał do Katowic z Kopenhagi, gdzie wczoraj grał koncert z całą swoją rodziną - żoną i dziećmi, a także ze swoją siostrą, która jest jego menadżerką.

Może następnym razem przyleci do Polski by nakręcić jakiś film?

